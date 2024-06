Toads of the Bayou, un nouveau jeu de stratégie roguelike

Publié le Lundi 10 juin 2024 à 11:25:00 par Cedric Gasperini

Avec des crapauds

Dans Toads of the Bayou, vous allez dirigier un groupe de crapauds errants, trompés par l'esprit des morts le Baron Samedi, et piégés dans le Bayou maudit.Bien décidés à défaire leur oppresseur, les crapauds vont combattre ses innombrables sbires.Le jeu tourne autour d'un gameplay à base de cartes, de pièges destinés à protéger votre territoire, de personnages phares dotés de capacités spéciales.Le jeu est signé La Grange, un petit studio indépendant et sera édité par Fireshine Games. Il devrait sortir dans l'année, sur Steam . Une démo, en forme de prologue, arrive sous peu.