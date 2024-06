Unknow 9 - Awakening : Un nouveau trailer et une sortie annoncée pour Automne 2024

Publié le Lundi 10 juin 2024 à 11:45:00 par Clémentine Carrasqueira

C'est parti pour la vengeance

Unkown 9 : Awakening est un jeu dans lequel vous incarnez Haroona, une jeune fille maîtrisant un pouvoir interdimensionnel, en quête de vengeance. Vous devez partir à la poursuite du tueur de votre maître et l'arrêter avant qu'il ne détruise le monde.Unkown 9 : Awakening est un jeu narratif solo d'action et d'aventure. Pour progresser vous devrez explorer différentes villes et environnements avec de beaux graphismes si on en croit le trailer. Il vous faudra compléter des missions en utilisant votre pouvoir pour prendre possession d'autres personnages. Vous aurez donc le choix entre un gameplay plutôt furtif ou bien frontal pour compléter le jeu.Le jeu est développé par Reflector Entertainment et édité par BANDAI NAMCO Entertainment. Il sera disponible sur Steam , Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 et PlayStation 5 en automne 2024. Attention cependant car le jeu est classé pegi 16.