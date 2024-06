Dragon Ball - Sparking!ZERO : Une sortie prévue pour le 11 octobre 2024

Publié le Lundi 10 juin 2024 à 11:55:00 par Clémentine Carrasqueira

Tu n'es qu'un cornichon Petit coeur !

Inspiré de la célèbre licence Dragon Ball, le jeu Dragon Ball : Sparking!ZERO fait son entrée. Vous pourrez incarner vos personnages préférés dans des combats hauts en couleurs.Dragon Ball : Sparking!ZERO est un jeu qui peut se jouer en solo, en multijoueur local ou en ligne. Vous pourrez y revivre des combats déjà présents dans la série ou bien en créer de nouveaux. Ces nouveaux combats seront mis en ligne et il vous sera possible de relever des défis créés par d'autres joueurs. Vous pouvez aussi affronter d'autres joueurs en ligne et devenir maître des tournois à travers les divers modes de jeu.Le jeu est signé Bandai Namcon Entertainement et sera disponible sur Steam Xbox Series et PlayStation 5 à partir du 11 octobre 2024. Les précommandes sont déjà ouvertes.