(TEST) MultiVersus (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Lundi 10 juin 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Deux ans plus tard, qu’est-ce que ça donne ?

Chacun son perso. Moi, vous vous doutez, c'est plutôt Gizmo, des Gremlins. Théo, lui, s'est pris pour un temps pour Batman mais, après avoir raté le masque qu'il voulait découper dans des boîtes d'oeufs, s'est rabattu sur Superman. Vincent, lui, est plus proche de Bugs Bunny. Et sa femme approuve son côté lapin. Quant à Sylvain, bien évidemment, il craque pour le costume de Harly Quinn, même si pour tout avouer, les collants ne lui vont pas si bien.On vous passe le côté féminin de la rédac puisque ces demoiselles ont plutôt une appétance animalière. Même si personne n'a voulu prendre Scooby Doo.En tout cas, Multiversus, son univers nous parle à toutes et à tous.