Sid Meier's Civilization VII : Une sortie annoncée pour 2025

Publié le Mardi 11 juin 2024 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Toute cette évolution pour finir à finir sur OnlyFans

Civilization VII est un un jeu dans lequel vous devrez créer votre empire et tout faire pour le faire résister à l'épreuve du temps. Obtenez des ressources, explorez de nouvelles contrées, battez vous pour de nouveaux territoires ou bien coopérez avec les autres peuples pour prospérer.Civilization VII s'inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs. Il s'agit d'un jeu de stratégie, de gestion et de simulation solo ou multijoueurs en ligne qui s'inspire d'évènements historiques. Vous débutez votre aventure au début de l'humanité et devez traverser les âges en faisant les bons choix.Le jeu est développé par Firatis Games et édité par 2K. Il sera disponible sur Steam , Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series en 2025.