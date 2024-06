Deathsprint 66, le jeu de courses mortel s'offre une bande-annonce

Publié le Mardi 11 juin 2024 à 09:50:00 par Cedric Gasperini

Marathon Man

En 2066, l'émission phare de la télévision n'est autre que Deathsprint 66. Une émission de télé-réalité dans laquelle les concurrents courent. A pieds. 8 coureurs s'élancent sur la piste, et doivent survivre à tous les pièges qui les attendent comme des scies à bosse. Mais les adversaires pourront aussi tenter de se tuer grâce aux armes qu'ils récupèreront...Vous allez incarner l'un de ces concurrents, que l'on appelle un Jockey Clone, puisque vous êtes un clone et disposez d'autres clones si vous mourez, pour continuer la course.Développé par Sumo Newcastle et édité par Bachman Media Network, Deathsprint 66 a été annoncé pour le courant de l'année, sur PC, via Steam Une première bande-annonce de gameplay a été diffusée.