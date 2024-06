Les Fourmis : Une nouvelle bande annonce pour une sortie prévue le 7 Novembre 2024

Publié le Mardi 11 juin 2024 à 10:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Sinon une loupe et du soleil peut faire l'affaire

Les Fourmis est un jeu dans lequel vous incarnez une fourmis qui a pour but de protéger et d'étendre sa colonie. Explorez, récoltez des ressources, rencontrez la faune et flore de la forêt et menez des batailles contre d'autres espèces ou colonies pour imposer la vôtre.Les Fourmis est un jeu solo de gestion et de stratégie qui prend place dans la forêt de Fontainebleau. Pour l'emporter vous devrez remporter des guerres en organisant vos troupes tout en prenant en compte votre environnement changeant au cours des saisons. Puisque les fourmis sont des animaux qui se mettent en diapause (état de vie ralenti pendant l'hiver), les saisons auront un impact direct sur vos capacités. L'univers du jeu nous promet de nous projeter à la vue d'une fourmi et des graphismes très réalistes.Ce jeu est développé par Tower Fire et édité par Microids. Il sera disponible sur Steam , PlayStation 5 et Xbox Series à partir du 27 Novembre 2024.