Assassin’s Creed Shadows : découvrez du gameplay

Publié le Mardi 11 juin 2024 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Vous avez un rein qui ne vous sert plus ?

Le prochain jeu Assassin's Creed, baptisé Assassin’s Creed Shadows, sortira le 15 novembre. Il vous entraînera sur les pas de Naoe, une shinobi Assassin originaire de la Province d’Iga, et de Yasuke, le samurai noir, dans le Japon du XVIe siècle.Vous pourrez jouer les deux personnages et découvrir leur histoire, leurs destins étant intimement liés. Chaque personnage aura son propre gameplay, son propre arbre de compétences et les missions pourront être accomplies de manière différente selon le choix de l'un ou l'autre. Naoe est plus basée sur l'infiltration, Yasuke sur le combat.Ce sont ces deux différents gameplay qu'Ubisoft a dévoilé dans de nouvelles et longues vidéos. Mieux encore : l'édition collector a été également annoncée en vidéo. Elle coûtera, comme à son habitude, une couille : 279,99 €.