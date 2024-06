Copa City, un jeu de gestion et de réflexion... autour du foot

Publié le Mardi 11 juin 2024 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Foot et réflexion, ça ne va pas ensemble, si ?

Développé par le studio indépendant polonais Triple Espresso, le jeu Copa City mélange foot, gestion et réflexion. Alors qu'une grande manifestation doit avoir lieu, vous devez organiser votre ville pour que tout se déroule pour le mieux.Organiser un gros événement, du genre Coupe du Monde, nécessite une vraie préparation. Foot, forces de l'ordre, allier sécurité et bien-être... Vous allez être à la tête de cette organisation et devoir faire les bons choix. Qu'il s'agisse d'un gros match, d'un petit match, de plusieurs... à vous de tout prendre en compte, chaque équipe étant différente et... ayant des fans différents.Copa City est prévu dans le courant de l'année sur PC, PS5 et Xbox Series.