Prince of Persia : le remake de The Sands of Time et les mises à jour de Lost Crown et Rogue

Publié le Mardi 11 juin 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Pas que de bonnes nouvelles

Ubisoft a fait un point sur sa franchise Prince of Persia, qui revient en force sur le devant de la scène avec pas mal de nouveautés.Une mise à jour gratuite est disponible pour. Cette mise à jour baptisée "Divine Trials" ajoute 22 nouveaux défis d'expert. Les joueurs peuvent accéder au Hall of Memorials et choisir parmi 4 séries de défis, défis de plus en plus difficiles au fil de leur progression. Quatre nouvelles amulettes sont à glaner en guise de récompense. Un futur DLC, "Mask of Darkness", est prévu pour septembre.Une mise à jour majeure du rogue-lite 2Da été faite pour le jeu, actuellement en accès anticipé. Elle ajoute un nouvel environnement, de nouveaux ennemis, de nouveaux pièges, 2 nouveaux monstres, une nouvelle arme, la Flaming Censers, et un arbre de progression permettant d'acquérir des améliorations grâce aux Spirit Glimmers récupérées dans le jeu.Enfin, le remake desortira en 2026. Autant ous dire que ce n'est pas demain la veille. Le jeu est refait entièrement par les développeurs. Pour rappel, le jeu, annoncé en 2020 avait été annoncé pour 2021... puis 2022... puis... enfin bref...