Aloft : Une nouvelle démo en multijoueurs disponible jusqu'au 17 Juin 2024

Publié le Mardi 11 juin 2024 à 10:40:00 par Clémentine Carrasqueira

Prenez gare à ne pas vous brûler les ailes !

Devenez les maîtres des cieux avec vos amis grâce à Aloft. Dans ce jeu aux graphismes colorés vous incarnez de petits explorateurs dans un monde d'îles volantes. Sauver les écosystèmes de ces îles en combattant la corruption, explorez des ruines et des épaves anciennes pour récolter de nouveaux plans de construction et gérez votre île pour y élever vos animaux et cultivez vos champs.Aloft est un jeu solo ou multijoueurs de gestion, de construction et d'exploration. Ses principales mécaniques sont les déplacements des joueurs à travers le ciel et l'utilisation du vent. En effet pour avancer dans ce monde céleste vous pouvez utiliser votre paravoile mais surtout transformer n'importe quelle île en bateau aérien. La maîtrise du vent se fait à travers la construction de machines alimentées par le vent qui vous aideront à maintenir votre base.Aloft est signé Funcom et devrait sortir en automne 2024. Il sera disponible sur Steam mais une démo jouable en multijoueurs est déjà en ligne jusqu'au 17 Juin.