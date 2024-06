Funko Fusion : Un nouveau trailer

Publié le Mardi 11 juin 2024 à 11:20:00 par Clémentine Carrasqueira

Est ce qu'on pourra jouer les BTS ?

Funko Fusion est un jeu inspiré des célèbres figurines Funko Pop. Jurassic World, Retour vers le futur, Les Dents de la mer, The Thing, Chucky et bien d'autres licences seront présentes dans le jeu. Vous pourrez incarner certains personnages de vos univers favoris ainsi que revivre et explorer leur monde à travers différents niveaux.Ce jeu peut se jouer en solo ou à plusieurs. Il s'agit principalement d'un jeu d'action, d'aventure et de puzzle que vous devrez compléter pour débloquer la suite de l'histoire. Au cours du jeu il vous sera possible de débloquer différents personnages, tous ayant des armes et des capacités différentes.Funko Fusion est signé 10:10 Games et sera disponible sur Steam , Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series à partir du 13 Septembre 2024.