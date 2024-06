Star Wars Outlaws dévoile du gameplay

Publié le Mardi 11 juin 2024 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Des fois, mieux vaut regarder que de parler

Pas de changement, Star Wars Outlaws est toujours prévu pour le 30 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Un jeu signé Ubisoft en collaboration avec Lucasfilm Games. Les abonnés à Ubisoft+ ou les acheteurs des éditions Gold ou Ultimate pourront y jouer 3 jours auparavant. Et les joueurs qui précommandent le jeu auront en bonus un pack de cosmétiques.Une nouvelle vidéo de gameplay, expliquée par un des développeurs, en l'occurence le Narrative Director John Bjorling, a été publiée.On vous laisse juger vous-mêmes, nous, on ne préfère rien dire.Pour rappel, le jeu va suivre l'histoire de Kay Vess et son compagnon Nix. Kay est une contrebandière qui a malheureusement attiré l'attention de Sliro, le chef d'un syndicat criminel. Alors que leurs têtes sont mises à prix, Kay et Nix vont devoir réaliser un méga-braquage pour s'en affranchir. Mais avant, il va falloir gagner le soutien de différents alliés et donc remplir plein de missions périlleuses à travers la galaxie youpi youpi.Star Wars Outlaws vous emmènera sur Canto Bight, Kijimi, Tatooine, Akiva, et Toshara.