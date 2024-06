Critter Café : Une sortie annoncée en 2024

Publié le Mardi 11 juin 2024 à 11:40:00 par Clémentine Carrasqueira

Allez braconner des animaux d'une autre dimension pour en tirer du profit !

Critter Café est un jeu dans lequel vous devez tenir et customiser un café. Mais quoi de mieux pour le rendre attractif que de petits animaux tous mignons ? Traversez les failles interdimensionnelles et résolvez des puzzles pour vous frayer un chemin vers vos nouveaux compagnons. Récupérez les et amenez les dans votre café pour ravir votre clientèle.Il s'agit d'un jeu solo de gestion et de puzzle aux graphismes colorés et mignons. Vous pourrez customiser votre personnage, vous occuper de petites créatures et décorer votre café pour vous détendre.Critter Café est développé par Sumo Digital et édité par Secret Mode et sera disponible sur Steam et sur Nintendo Switch courant d'année 2024.