- Metal Gear Solid Δ: Snake Eater dévoile une bande-annonce

Publié le Mardi 11 juin 2024 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Le Δ n'est pas une erreur de frappe

Konami a dévoilé une nouvelle bande-annonce de son Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. Il s'agit du remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, mais avec un triangle parce que ça fait plus cool.Les voix, le scénario et les mécaniques de combat et de survie sont d’origine, mais remis au goût du jour, avec de nouveaux graphismes et de nouveaux contrôles. Du contenu additionnel devrait aussi être proposé.Le jeu est désormais disponible en précommande dans différentes éditions.Notez que le remake est réalisé sur Unreal Engine 5.