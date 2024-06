- Adventure Forge, le logiciel de création de jeux vidéo, est en démo

Publié le Mardi 11 juin 2024 à 12:20:00 par Cedric Gasperini

Le jeu vidéo pour les nuls

Jordan Weisman, Game Designer sur des jeux tels que BattleTech, Mechwarrior, Shadowrun ou Crimson Skies, développe actuellement Adventure Forge, une plateforme de création de jeux narratifs.Cet outil de création permet de développer ses propres jeux narratifs, ses RPG, ses Visual Novels ses jeux d'aventure, ses point'n click et autres genres, sans avoir de notion spéciale de développement.Adventure Forge sortira dans le courant de l'année, sur Steam Une démo est désormais disponible, et avec elle l'occasion de jouer à quelques petites réalisations telles qu'un aventure SF baptisée The Icarus Experiment.