- Matchbox - Driving Adventures : Une sortie sur consoles et PC annoncée pour le 20 Septembre 2024

Publié le Mardi 11 juin 2024 à 12:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Avec le jeu Matchbox Aventures En Voitures vous pourrez piloter et customiser vos voitures Matchbox préférées. Conduisez les sur des circuits divers ou affrontez-y vos amis pour devenir le meilleur pilote.Matchbox Aventure en Voitures est jouable en solo ou en multijoueurs jusqu'à 4 joueurs. Vous disposez de 2 modes de jeu. Le mode Aventure qui dispose de 30 quêtes et le mode Compétition qui permet des courses jusqu'à 4 joueurs en local. Vous pourrez aussi customiser 12 voitures Matchbox originales. Puisque le jeu vise un public enfant, les graphismes sont plutôt basiques avec une 3D low poly.Le jeu est signé Casual Brothers en partenariat avec Mattel et sera disponible à partir du 20 Septembre 2024 sur Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.