- Vorax : Un nouveau trailer et une sortie anticipée à partir du 18 Juillet 2024

Publié le Mardi 11 juin 2024 à 12:40:00 par Clémentine Carrasqueira

Ils ont vraiment des sales têtes

Vorax est un jeu dans lequel vous incarnez un soldat envoyé sur une île au beau milieu de la méditérranée. Votre mission : comprendre ce qui est arrivé au peloton militaire précédent qui a disparu. Un détail cependant, toute l'île a été contaminée par un mystérieux virus transformant toute forme de vie en monstres dignes de cauchemars.Vorax est un jeu de survie en monde ouvert dans un univers horrifique. Vous devrez trouver des ressources pour survivre et fabriquer de quoi vous soigner ou vous défendre. Il est possible de construire des abris et de poser des pièges qui pourront vous donner un peu de répit mais il vous faudra les défendre face aux anomalies qui viendront vous attaquer. Votre survie est la priorité alors n'hésitez pas à fuir si c'est votre seule option.Le jeu est signé IndieGala et sera disponible sur Steam en accès anticipé à partir du 18 Juillet 2024.