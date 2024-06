- Super Battle Polycars : Une démo disponible jusqu'au 17 Juin 2024 et un accès anticipé annoncé

Publié le Mardi 11 juin 2024 à 12:50:00 par Clémentine Carrasqueira

Destroy your ennemies !

Vous aimez les voitures ? Vous aimez les explosions ? Alors bienvenue dans Super Battle Polycars. Le jeu de voiture dans lequel vous devez anéantir les voitures de vos concurrents.Super Battle Polycars est un jeu solo ou multijoueurs coopératif de courses de combats motorisées. Vous pourrez choisir entre 2 modes de jeu. Le mode MOVA dans lequel vous devez détruire vos ennemis, récupérer un maximum de points d'expériences et maintenir votre contrôle sur une zone, et le mode Deathmatch où la dernière équipe encore en vie l'emporte. Le je se présente comme ayant un style graphique rétro en 3D low poly et il vous sera possible de customiser vos véhicules.Le jeu est signé Yooper Game Studios et un accès anticipé sera lancé sur Steam à partir du 28 Juin 2024. Une démo est pour l'instant disponible jusqu'au 17 Juin 2024.