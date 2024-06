Conscript, le jeu sur la Première Guerre Mondiale, débarque en juillet

Publié le Mercredi 12 juin 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Pas de temps pour le tourisme

Verdun, 1916. Une année moyenne pour le tourisme dans la Meuse. Vous êtes un soldat français dont le but est de retrouver votre frère, disparu. Bon courage parce que des gens disparus, à cette période, y'en a eu un paquet.Quand vous vous retrouvez seul dans les tranchées, au milieu des troupes ennemies, vous allez découvrir que les soldats allemands ne sont pas les seules horreurs qui se cachent ici...Conscript est un survival horror en pixel art développé par le studio australien Catchweight Studio et édité par Team17.Il vient d'être annoncé pour le 23 juillet prochain. Il sortira sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.On vous laisse apprécier la vidéo... avec un bel accent français bien piquant (oui, c'est fait exprès).