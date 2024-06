Over The Top WWI : Une démo disponible jusqu'au 17 Juin

Publié le Mercredi 12 juin 2024 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Salut les poilus

Un nouveau jeu de guerre prenant place pendant la première guerre mondiale arrive et c'est Over The Top WWI. Dans ce jeu vous incarnez un soldat durant la guerre des bouchers et devrez prendre le contrôle et détruire le front ennemis. Utilisez les environs et les armes mises à disposition votre avantage et créez la meilleure stratégie pour vaincre.Over The Top WWI est un jeu solo ou de coopération de stratégie et de simulation de guerre. Dans ce jeu 2 équipes de 200 joueurs ou ordinateurs s'affronteront et il vous faudra coopérer ou trouver la meilleure stratégie pour vaincre. Toutes les armes et véhicules trouvables sur les cartes peuvent être utilisés dans la bataille. Le jeu offre 2 modes de jeu : le Build a Battle qui vous permet de placer les soldats, canons, armes, etc là où vous le souhaitez pour créer votre propre bataille, et le mode Conquest Game où vous devez prendre contrôle du front ennemi.Over The Top WWI est signé Flying Squirrel Entertainement et une démo du jeu est disponible sur Steam jusqu'au 17 Juin 2024.