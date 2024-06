L'Amerzone - Le Testament de l'Explorteur : Un nouveau trailer

Publié le Mercredi 12 juin 2024 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

L'Amerzone - Le Testament de l'Explorateur est un remake du jeu éponyme sorti en 1999. Dans ce remake nous incarnons un jeune journaliste qui accomplit la quête d'un vieil explorateur. Nous devrons traverser le globe pour nous rendre dans un lointain pays et y remettre à sa place d'origine un précieux eouf d'Oiseau Blanc.Il s'agit d'un jeu solo narratif du genre point and click. Pour avancer, vous devrez résoudre des puzzles et mener des enquêtes en cherchant des indices au travers des histoires des personnages pour réussir à réparer l'erreur du passé. Le sentiment d'exploration est maintenu par l'environnement, inspiré de la forêt Amazonienne, riche en faune et en flore diverse et des graphismes poussés.L'Amerzone - Le Testament de l'Explorateur est un jeu signé Microids et sera disponible en Octobre 2024 sur Steam , PlayStation 5 et Xbox Series.