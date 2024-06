Dragon Age: The Veilguard dévoile son gameplay

Publié le Mercredi 12 juin 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Alléchant

On vous parlait hier de Dragon Age: The Veilguard, le prochain opus de la célèbre saga dont on attend la suite depuis trop longtemps.Le jeu sortira cet automne, sur PC, PS5 et Xbox Series.Vous allez incarner Rook, un personnage qui dirigera la Garde du Voile et va devoir se lancer dans une quête pour sauver les terres de Thédas, menacée par le dieu elfique malégique Solas, qui veut déchirer le Voile qui sépare les mondes des vivants, des démons.Encore une fois, les interactions et les liens que vous tisserez avec les autres personnages seront primordiaux. Chaque choix dans l'aventure aura une incidence et les développeurs mettent l'accent sur l'importance narrative du jeu.Une vidéo de 20 minutes de gameplay a été diffusée. Et ouais, ça devrait le faire.