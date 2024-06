Prompt Engineering : La compétence incontournable de demain

Publié le Jeudi 13 juin 2024 à 09:29:59 par Exterieur

Le Prompt Engineering, ou l’art de parler aux IA

Qu’est-ce qu’un bon Prompt Engineer ?

Maîtriser cette discipline : pourquoi est-ce si important ?

En plein essor depuis la fin 2022, l’intelligence artificielle générative offre d’innombrables possibilités. Les modèles de traitement de langage naturel, comme GPT-4, sont capables de générer ou de traduire tout type de texte sur demande.Les générateurs d’images, tels que DALL-E , permettent de créer des illustrations et des graphiques à partir de simples descriptions textuelles et révolutionnent donc le domaine de la création visuelle.Il existe aussi des outils spécialisés dans la génération de code informatique, comme Cognition Devin ou GitHub Copilot, automatisant les tâches de programmation et de développement logiciel.Ces différentes IA de génération de contenu sont utilisées dans le marketing pour créer des messages personnalisés, ou encore sous forme de chatbots pour les services clients afin de fournir des réponses précises et rapides aux demandes des utilisateurs.Les solutions comme Salesforce Einstein Analytics, Amazon Redshift ou Microsoft Power BI Q&A, quant à elles, sont très utiles pour analyser les données et obtenir des réponses visuelles via des questions en langage naturel.Il suffit de lui demander, et l’IA générative exécute. Toutefois, pour exploiter pleinement le potentiel de cette technologie, une étape se révèle indispensable : l’apprentissage du Prompt Engineering Cette discipline, aussi appelée ingénierie de prompt, consiste à formuler des requêtes plus précises, optimisées pour les IA. Tout particulièrement les modèles de traitement de langage naturel.Il s’agit de concevoir des « prompts », à savoir des instructions ou des questions, qui permettent à l’IA de produire des réponses claires, pertinentes et de haute qualité.Cela requiert de bien comprendre le fonctionnement des modèles d’IA, sans toutefois nécessiter de connaissances techniques approfondies.Un prompt bien formulé doit être clair, concis et contextuellement approprié pour maximiser la pertinence des réponses de l’IA.Prenons un exemple concret. Si vous demandez à un modèle IA « quels sont les effets du changement climatique ? », vous risquez d’obtenir une réponse très générale.En revanche, si vous rédigez un prompt plus précis comme « quels sont les effets du changement climatique sur les récifs coralliens en 2024 », la réponse sera probablement beaucoup plus ciblée, et donc beaucoup plus utile.Ainsi, un prompt peut aller de la simple question à l'instruction très élaborée impliquant de nombreuses variables et conditions. Le rôle du Prompt Engineer est de saisir ces nuances, et d’ajuster ses requêtes en conséquence pour obtenir la meilleure réponse !Pour exceller dans ce métier, plusieurs compétences sont nécessaires. Vous devez comprendre les modèles NLP, les algorithmes d’apprentissage et les frameworks de développement.Des connaissances rudimentaires en IA et Machine Learning sont donc un point de départ. Toutefois, ce sont bel et bien les compétences en linguistique et en communication qui s’avèrent cruciales.Il faut savoir structurer les phrases de manière claire et précise, tout en comprenant les subtilités du langage pour éviter les ambiguïtés.Et même si les IA parlent toutes les langues (ou presque) et qu’il existe de puissants outils de traduction pour vos prompts, maîtriser l’anglais est un réel atout pour interagir avec ces technologies provenant principalement des États-Unis.Par ailleurs, après avoir soumis un prompt à l’IA, la capacité à analyser et interpréter ses réponses pour affiner la requête peut faire toute la différence.Ceci requiert une approche itérative, où l’ingénieur teste, évalue et ajuste constamment ses prompts pour améliorer les résultats. La patience est donc de rigueur !Une certaine créativité et une pensée critique sont également bien utiles pour concevoir des prompts innovants, permettant de générer du contenu original ou de résoudre des problèmes plus complexes et spécifiques.À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi il est si important d’apprendre l’ingénierie de prompt si vous ne travaillez pas dans le domaine de l’IA.Cependant, l’intelligence artificielle est vouée à se démocratiser et à s’imposer dans tous les domaines. Elle peut aider aux diagnostics dans le domaine de la santé, ou à créer des contenus pédagogiques dans l’éducation tels que des quiz ou des exercices adaptés au niveau de chaque élève.Cette technologie peut même être utilisée pour analyser les tendances des marchés dans la finance, ou encore pour créer des campagnes marketing personnalisées.À mesure que l’IA va continuer de s’améliorer, de nouveaux outils verront le jour et ses cas d’usage vont se multiplier. Par conséquent, savoir l’utiliser correctement va très bientôt devenir impératif.Dans un avenir proche, le Prompt Engineering sera la compétence clé qui fait toute la différence entre deux candidats à un poste dans une entreprise, et ce quel que soit son secteur d’activité !