Vampire Dynasty : Un nouveau trailer avec les lieux à visiter

Publié le Mercredi 12 juin 2024 à 11:15:00 par Clémentine Carrasqueira

De quel groupe sanguin êtes vous ?

Vampire Dynasty est un jeu dans lequel vous incarnez Dragos, un ancien humain transformé en vampire. Votre but est de trouver votre place en ce monde. Pour cela, pourquoi ne pas vous imposer en maître en prenant le contrôle du pays ? Attention cependant, votre puissance grandissante attire vos ennemis, autres vampires et créatures ou bien chasseurs de vampires, combattez et survivez pour maintenir votre souveraineté.Il s'agit d'un RPG solo ou multijoueurs d'action et d'aventure en monde ouvert. Pour avancer dans le jeu il faudra construire et améliorer votre forteresse afin d'augmenter vos capacités et votre influence. Le jeu dispose d'une grande carte où vous pourrez faire la rencontre d'un grand nombre de personnages non jouables qui vous donneront des quêtes. N'oubliez pas que le destin du pays est entre vos mains alors vos choix pourront avoir un impact sur le déroulement du jeu.Vampire Dynasty est développé par Mehuman Games et édité par Toplitz Production. Le jeu sera disponible sur Steam en accès anticipé en 2024 mais une démo est déjà en ligne pour les plus impatients. Un trailer montrant les lieux à ne pas manquer sur la carte vient aussi de sortir.