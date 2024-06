Avowed, le RPG d'Obsidian Entertainment, dévoile son histoire

Publié le Jeudi 13 juin 2024 à 09:40:00 par Cedric Gasperini

Ça a l'air vachement chouette

Avowed, le RPG d'Obsidian Entertainmen que l'on attend pour cet automne sur PC, Xbox Series et Game Pass, a dévoilé une nouvelle bande-annonce et on en apprend un peu plus sur l'histoire.Vous y jouerez un aventurier envoyé en Aedyr, une île qui est en proie à une épidémie de peste qui touche les hommes comme les bêtes. Vous allez devoir enquêter sur cette épidémie et allez devoir la juguler. Pour cela, il vous faudra plonger dans les secrets ancestraux de l'île...Vous allez incarner l'envoyé de l'empire d'Aedyran, chargé d'arrêter le Fléau des Rêves qui ravage la frontière tumultueuse. Une expédition périlleuse vous attend dans les Terres vivantes où vous risquez de perdre votre âme, tout simplement.Bon, ce n'est pas très clair, mais ça va le devenir au bout d'un moment, hein.Dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir Giatta, l'un des quatre compagnons qui vous suivront dans le jeu.On vous rappelle que le jeu se déroulera dans le même univers que le jeu Pillars of Eternity, mais se déroulera en vue subjective cette fois-ci.