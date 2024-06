Fable : un nouveau jeu annoncé sur PC et Xbox Series

Publié le Jeudi 13 juin 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Raconte-moi une histoire

Le premier Fable, véritable pépite à l'époque, est sorti il y a tout juste 20 ans. Après un Fable II (2008) et un Fable III (2010), la saga s'est installée comme une référence, et ses errances de ces dernières années ont été tour à tour une déception et un crève-coeur.Aujourd'hui, la saga revit et un nouvel opus est en développement.Le jeu sortira en 2025 sur PC et Xbox Series.Après une bande-annonce sortie l'année dernière où l'on n'apprenait pas grand-chose... en voici une nouvelle... où l'on n'apprend pas forcément plus.Vous allez y découvrir Humphry, autrefois un héros d'Albion, qui va devoir reprendre du service face à un ancien ennemi.Le jeu est développé par Playground Games, en collaboration avec Eidos Montréal.