Doom : The Dark Ages annoncé pour 2025

Publié le Jeudi 13 juin 2024 à 09:50:00 par Cedric Gasperini

On va en prendre plein la gueule

Le nouveau jeu de la saga Doom s'intitule Doom: The Dark Ages et sortira sur PC, Xbox Series et PS5 en 2025. Il sera disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass.Il s'agit d'un préquel à Doom, le jeu sorti en 2016 et vous allez incarner le Slayer face à nouveau à d'innombrables démons. Vous pourrez piloter un mecha, Atlan, pour affronter les bêtes les plus géantes et chevaucher un dragon de guerre cybernétique pour des combats aériens...Une vidéo a été publiée.