Microsoft Flight Simulator 2024 se dévoile

Publié le Jeudi 13 juin 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Envole-toi

Le prochain opus de la saga de simulateur de vol Microsoft Flight Simulator 2024 sortira le 19 novembre prochain sur PC et Xbox Series.Plus réaliste, plus beau, plus complet aussi et plus diversifié, il vous permettra de piloter des canadairs, des hélicos de sauvetage, des hélicos de transport de marchandise, des avions de secours, des avions d'épandage, des avions pour les fans de saut en parachute, des avions de virevolte aérienne, et bien entendu, des gros transporteur à travers le monde entier.C'est développé par Asobo et une nouvelle vidéo a été mise en ligne. Et putain ce que c'est beau. Ça me donnerait presque envie de prendre l'avion, si je n'en avais pas si peur, tiens.