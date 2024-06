Perfect Dark, le reboot

Publié le Jeudi 13 juin 2024 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

24 ans après

Sorti en 2000, Perfect Dark est un jeu signé Rare, qui a fait les beaux jours de la... Nintendo 64. Rare ayant depuis été racheté par Microsoft et s'occupant d'autres franchises, c'est le studio The Initiative qui est à l'origine de ce reboot.Pas de date de sortie, juste l'assurance d'une sortie sur PC et Xbox Series (peut-être PS5 aussi ?).Le jeu vous met dans la peau de l'agente secrète Joanna Dark. Le monde est dévasté et au bord de l'effondrement.Entre SF, extra-terrestres et trahisons, Joanna va devoir prouver qu'elle mérite bien son surnom de "Perfect Dark".