Wushang - Fallen Feathers : Une sortie sur PC et consoles annoncée pour 2025

Publié le Jeudi 13 juin 2024 à 10:40:00 par Clémentine Carrasqueira

Le secret c'est que vous êtes ascendant poulet

Wushang : Fallen Feathers est un jeu dans lequel vous incarnez Wushang, une sabreuse amnésique en quête de ses souvenirs. Vous explorez la région de de Shu, durant la fin de la dynastie Ming en Chine, et devrez combattre des créatures apparues suite à une étrange épidémie. Il vous faudra du courage et de la patience pour battre ces redoutables ennemis et comprendre qui vous êtes.Il s'agit d'un RPG solo soulslike régit donc par l'action et des ennemis de haute difficultée. L'univers est très sombre mais majestueux et c'est amplifié par les très beaux graphismes qui nous ont été présentés lors du trailer. Pour avancer dans le jeu il vous faudra battre les ennemis qui s'opposent à vous et récupérer des ressources qu'ils vous laisseront une fois vaincus pour améliorer vos armes et compétences. Le jeu possède aussi plusieurs fins alors ne laissez rien au hasard car vos choix et actions comptent.Wushang : Fallen Feathers est développé par Leenzee et édité par 505 Games. Une sortie est prévue sur Steam , PlayStation 5 et Xbox Series en 2025.