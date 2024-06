- Atomfall : Tchernobyl en Grande-Bretagne

Publié le Jeudi 13 juin 2024 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Un bordel vivifiant

Octobre 1957. Un incendie se déclare dans la centrale nucléaire de Windscale, au nord-ouest de l'Angleterre. Un nuage d'iode radioactif contamine les alentours...Cette histoire vraie est le point de départ d'Atomfall, un jeu signé Rebellion (Sniper Elite et Zombie Army) dans lequel vous allez parcourir la zone de quarantaine cinq ans après les événements, dans une histoire fictive. Dans une sorte de monde post-apocalyptique, vous allez croiser des cultistes, des agents gouvernementaux, des gens étranges...Le jeu sortira en 2025 sur PC, Xbox Series et sera jouable dès sa sortie dans le Xbox Game Pass.Il s'agit d'un jeu en monde ouvert qui mélange folklore anglais, survie, horreur, SF et ambiance guerre froide...