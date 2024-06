PlayStation Plus : Les nouveaux jeux de juin pour l'Extra et le Premium

Publié le Jeudi 13 juin 2024 à 11:10:00 par Clémentine Carrasqueira

Si c'est pas beau

Monster Hunter Rise | PS4, PS5

Football Manager 2024 | PS5

Crusader Kings III | PS5

Monster Energy Supercross – The official videogame 6 | PS4, PS5

After Us | PS5

Anno 1800 | PS5

Police Simulator: Patrol Officers | PS4

Farcry 4 | PS4

Lego Le Hobbit | PS4

Lego Les Indestructibles | PS4

Kayak VR: Mirage | PS VR2

Ghosthunter | PS4, PS5

Lego Star Wars II : La Trilogie originale | PS4, PS5

Daxter | PS4, PS5

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque dès le 18 Juin :Voici la liste des jeux...PlayStation Plus Extra et Premium :PlayStation Plus Premium – PS VR2 et classiques :