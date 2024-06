Super Mario Party Jamboree pour le 17 octobre prochain sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 19 juin 2024 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

LE jeu de fin d'année

Nintendo sortira un nouveau jeu Mario Party sur Nintendo Switch le 17 octobre prochain. Il s'intitulera Super Mario Party Jamboree.Il se déroule dans un grand archipel ambiance caraïbes (le rhum en moins) et vous fera voyager dans différents lieux tels qu'une galerie commerçante, un circuit automobile, une île volcanique, une caverne remplie de lave et un parcours champêtre. En plus de ces 5 nouveaux plateaux, deux anciens tirés de Mario Party et Mario Party 2 seront inclus : le château arc-en-ciel et le décor Western.Plus de 110 mini-jeux sont prévus, ainsi que de nouveaux modes. Parmi eux, un Battle Royale en ligne à 20 joueurs.A découvrir dans une nouvelle vidéo qui vous convaincra sans doute que oui, c'est LE jeu à acheter pour Noël.