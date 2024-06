Donkey Kong Country Returns HD annoncé pour janvier 2025

Publié le Mercredi 19 juin 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

On sait déjà qu'il sera très bon

Sorti en 2010 sur Nintendo Wii, puis adapté sur Nintendo 3DS en 2013, le jeu Donkey Kong Country Returns revient en version HD sur Nintendo Switch. Il est annoncé pour le 16 janvier 2025.Même histoire, mêmes protagonistes : Donkey le gorille et son ami le chimpanzé, Diddy, voient débarquer d’étranges créatures éjectées d’un volcan en éruption. Des créatures courtes sur pattes et portant des masques rituels qui hypnotisent tous les animaux de la jungle et les forcent à ramener toutes les bananes qu’elles trouvent. Jusqu’à l’erreur fatale : elles volent la réserve de Donkey et Diddy. Et manque de bol, la séance d’hypnose rate sur notre gorille préféré. Résultat, une fois remis de ses émotions, Donkey part à la recherche de ses bananes et fera tout pour, justement, bananer ces nouvelles créatures.Un jeu somme toute très réussi, qui nous avait totalement convaincus à l'époque. Pour preuve, notre test