Mario et Luigi : L’Épopée Fraternelle, un nouveau RPG annoncé par Nintendo

Publié le Mercredi 19 juin 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On nous ment, ils ne sont pas frères, ils sont gays et en couple

Nintendo sortira un nouveau RPG, Mario et Luigi : L’Épopée Fraternelle, sur Nintendo Switch, le 7 novembre prochain. Entre puzzles, plateformes et combats, le jeu s'annonceNiveau graphisme, on est entre le dessin et le toon-shading.Des mini-jeux devraient aussi être inclus.Bref, un mélange de genres, d'univers à parcourir, qui s'annonce particulièrement délirant. La bande-annonce en montre déjà beaucoup quant au gameplay et au style de jeu, qui ne devraient pas plaire à tout le monde à mon avis.On en saura plus une fois le jeu entre les mains, à l'automne prochain.