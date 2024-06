(TEST) Sociable Soccer 24 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch)

Publié le Mardi 18 juin 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Les pieds carrés

Je suis un fan de foot. Alors un fan modéré, notez bien. Mais j'aime y jouer, sur un vrai terrain ou dans un gymnase et j'aime regarder les grandes compétitions à la télévision. Je ne suis pas fan au point de rater aucun match ou m'enquiller les saisons de mon ou mes clubs favoris, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, mais j'aime le foot.J'ai toujours aimé les jeux de foot, d'ailleurs, et j'en ai testé plus d'un dans ma désormais très longue carrière. Un bon gros paquets de jeux de foot, j'avoue. Ce qui ne veut pas dire que mon niveau est exceptionnel, parce que là encore, j'ai autre chose à foutre de ma vie que de passer des heures et des heures sur un seul et même jeu, mais j'ai une culture des jeux de foot que sans doute peu ont.L'arrivée d'un nouveau jeu prometteur me fait donc forcément saliver.Parfois pour rien...