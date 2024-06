Project Waith : Un partenariat entre Team 17 et Grassrootz Studio

Publié le Mardi 18 juin 2024 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Encore un conflit avec les Russes

Un nouveau FPS entre en scène avec Project Wraith. Dans ce jeu deux factions s'affrontent, Aegis Industries et Volga Battalion, pour un même objectif : obtenir des informations sur un projet de recherche secret au nom de code "Project Wraith". Leurs recherches mèneront ces deux factions à se rencontrer à divers endroits et à se battre pour être la seule à obtenir des informations peut être cruciale sur ce projet secret.Project Wraith est un FPS qui se joue en équipe. Il dispose de différents modes de jeux communs aux jeux vidéo du genre comme la défense de zone, la capture de drapeau ou bien la domination totale, mais aussi de deux modes de difficultés. Le joueur dispose aussi d'une large variété d'armes et de 6 raccourcis d'armes pour un accès rapide en partie.Project Wraith est le fruit d'une collaboration des développeurs de Grassrootz Studio et les éditeurs de Team 17. Aucune date de sortie n'est encore annoncée mais le jeu sera disponible sur Steam