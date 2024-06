Aarik And The Ruined Kingdom : Une sortie sur PC et Nintendo Switch

Publié le Mardi 18 juin 2024 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

L'histoire d'un enfant qui n'accepte pas le divorce de ses parents

Incarnez un petit prince que rien n'arrête pour retrouver sa mère dans Aarik And The Ruined Kingdom. Dans ce jeu, vous empruntez la couronne magique de votre père alité et parcourez des niveaux remplis de pièges et de casse-têtes afin de retrouver votre mère et réparer votre royaume. Parcourez l'espace et le temps car rien ne vous arrête pour accomplir votre quête.Aarik And The Ruined Kingdom est un jeu solo de plateforme et de casse-têtes. Pour avancer dans le jeu il vous faudra avancer dans les niveaux en maîtrisant plusieurs mécaniques comme superposer des objets en perspectives ou bien déplacer certaines parties du décors afin de vous créer un chemin. Votre couronne magique vous sera aussi très utile puisqu'elle vous permet d'utiliser différents pouvoirs tout au long de votre route afin que rien ne vous arrête.Aarik And The Ruined Kingdom est un jeu signé Shatterproof Games et sera disponible sur PC le 20 Juin 2024 et prochainement sur Nintendo Switch. Une démo du jeu est déjà disponible sur Steam