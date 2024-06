- Ale & Tale Tavern : Une démo jusqu'à 4 joueurs disponible le 20 Juin 2024

Publié le Lundi 17 juin 2024 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Nourrissez le monde entier !

Ouvrez votre taverne, customisez-la et créez de bons petits plats dans Ale & Tale Tavern. Dans ce jeu vous incarnez un aventurier qui ouvre sa taverne. Faites en sorte que celle-ci marche en la rendant attrayante, en diversifiant votre carte mais aussi en élevant vos animaux ou en allant chasser.Ale & Tale Tavern est un RPG solo ou multijoueur en ligne jusqu'à 4 joueurs de gestion et d'aventure en monde ouvert. Pour avancer dans le jeu il faudra bien sûr gérer votre taverne et la faire évoluer mais aussi récolter des ressources en partant à l'aventure. Vous pouvez affronter des animaux sauvages mais aussi des monstres qui vous apporteront de nouvelles ressources. Vous pouvez aussi créer des liens en aidant les villageois des alentours qui ont grand besoin de votre aide.Ale & Tale Tavern est développé par Scienart Games et édité par GrabTheGames et UpgradePoint. Une démo du jeu comportant le mode multijoueurs sortira le 20 Juin 2024 sur Steam