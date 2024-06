(TEST) Monster Hunter Stories (PC,PS4,Switch)

Publié le Lundi 17 juin 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Monster Hunter Stories Ultimate

L'important, c'est de savoir bien s'entourer. Je ne suis pas fan des JRPG. Disons que, globalement, ça m'emmerde la plupart du temps. J'ai donc un Vincent de poche pour m'en soulager. Et même s'il m'arrive quand même, à l'occasion, très rarement, d'en tester, c'est mon Vincent de poche qui s'occupe de la quasi-totalté des tests.Je ne suis pas fan de l'univers Marvel. Disons que, globalement, ça m'emmerde la plupart du temps. J'ai donc un Théo et un Sylvain de poche pour m'en soulager. Et même s'il m'arrive quand même, à l'occasion, très rarement, d'en tester, c'est mon Théo ou mon Syvlain de poche qui s'occupe de la quasi-totalté des tests.Je ne suis pas fan des jeux Monster Hunter. Disons que, globalement, ça m'emmerde la plupart du temps. J'ai donc une Inès de poche pour m'en soulager. Et même s'il m'arrive quand même, à l'occasion, très rarement, d'en tester, c'est mon Inès de poche qui s'occupe de la quasi-totalté des tests.