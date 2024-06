A Quiet Place: The Road Ahead, un nouveau jeu d'horreur

Publié le Mardi 18 juin 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Sans un bruit, on vous a dit

Nouveau jeu d'horreur en vue subjective, A Quiet Place: The Road Ahead est annoncé pour cette année sur PC, Xbox Series et PS5. Le jeu est tiré de la franchise de Paramount Pictures, A Quiet Place (Sans un bruit).Le jeu vous racontera une nouvelle histoire dans cet univers où le moindre bruit attire des créatures mortelles. Il faudra tenter de les attirer ailleurs, et vous déplacer sans émettre le moindre son. Bien entendu, un appareil vous permettra de voir quel degré sonore vos actions émettent...Et vous allez mourir. Plein de fois.Une vidéo a été dévoilée :