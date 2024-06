KAKU: Ancient Seal, le jeu d'action en monde ouvert, sort le 12 juillet

Publié le Mardi 18 juin 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

A découvrir

Sorti en mai 2023 en accès anticipé, le jeu KAKU: Ancient Seal débarque en version finale le 12 juillet prochain. Le jeu est développé et édité par Bingobell, et sera proposé au prix de 24,99 €. Des versions PS5 et Xbox Series sont en cours de développement.Cet action-RPG qui se déroule dans un monde où se mélange plateformes, magie, monstres gentils, monstres méchants, puzzles, vous met dans la peau d'un jeune garçon à la recherche des fragments d'un ancien sceau, dans 4 grandes zones élémentaires dans lesquelles il vous faudra affronter un "seigneur".Depuis son lancement en accès anticipé, le jeu a été entièrement redesigné et le gameplay profondément changé. A découvrir sur Steam