Clothing Store Simulator : Maintenant disponible sur Steam

Publié le Mardi 18 juin 2024 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Le fashion faux pas

Amusez-vous à créer vos propres vêtements et à ouvrir votre boutique dans Clothing Store Simulator. Dans ce jeu vous pourrez montrer à tous que non vos chaussettes dans vos sandales n'était pas un fashion faux pas mais bien un signe précurseur de vos talents pour la mode. Créez les prochaines trends et ne laissez plus jamais votre tenue être moquée par les autres.Clothing Store Simulator est un jeu de simulation solo dans lequel votre but est de créer et faire grossir votre enseigne de vêtements. Pour cela vous pourrez aménager votre boutique comme vous le souhaitez, habillez vos mannequins, créer vos tenues, gérer vos stocks et vos prix.Clothing Store Simulator est un jeu signé Kiki Games et est disponible sur Steam depuis le 17 Juin 2024 au prix de 12,79 €.