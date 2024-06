Blockbuster Inc : Maintenant disponible sur PC

Publié le Mardi 18 juin 2024 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Si j'aurais su, j'aurais pas venu

Un nanar, un navet, une bouse, vous pensez pouvoir faire mieux ? Alors Blockbuster Inc peut vous aider. Dans ce jeu de simulation vous pourrez créer vos propres films ! Du scénario aux acteurs et décors tout vous est possible. Mais n'oubliez pas de vous construire un lieu de travail idyllique avec tout l'argent que vous aurez gagné !Blockbuster Inc est un jeu de simulation bac à sable et de construction dans lequel vous pouvez créer vos propres films. Pour cela il vous faudra caster vos acteurs, gérer vos costumes, créer vos décors, gérer vos caméras et les plans qui seront tournés, sans oublier votre scénario et le montage audio et vidéo bien sûr. Le jeu est assez complet et vous permet de créer du scénario réaliste de gangster au scénario farfelu d'astronautes rencontrant un alien et de rafler les prix les plus prestigieux.Blockbuster Inc est développé par Super Sly Fox et édité par Ancient Forge et est disponible sur Steam depuis le 6 Juin 2024 au prix de 24,50 €.