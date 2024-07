Les Sims 4 : Un nouveau DLC Amour fou

Publié le Lundi 1 juillet 2024 à 09:50:00 par Rose Perthuisot

25 Juillet is the new 14 Février

Qui se doutait que l’amour coûtait seulement 39,99 € ? Avec le prochain DLC Amour fou, vous aurez la possibilité d’organiser vos rendez-vous amoureux dans la magnifique ville de Ciudad Enamorada. Accompagné de votre nouvelle appli Le Coin de Cupidon, l'équivalent de Tinder en Simlish, partez à la recherche de votre match parfait.Cela dit, attention aux faux pas car au menu apparaissent également les tue-l’amour ainsi que la notion de satisfaction amoureuse, qui détermineront comment vos sims construiront leur relation. Alors, si vous pensiez venir sur les Sims pour décompresser de votre relation, c’est à vos risques et périls.Le DLC sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.