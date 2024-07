Aurion Legacy of the Kori-Odan : Disponible sur consoles Xbox

Publié le Lundi 1 juillet 2024 à 09:46:00 par Clémentine Carrasqueira

Ramenez la paix

Incarnez Enzo et combattez pour ramener la paix entre les tribus. Rencontrez 5 tribues et découvrez leurs histoires, leurs croyances, laurs alliances mais aussi leur trahisons. Ramenez l'harmonie dans Aurion Legacy of the Kori-Odan.Aurion Legacy of the Kori-Odan est un jeu solo de plateforme, combat et aventure. Complétez des niveaux et explorez le monde pour en découvrir plus sur les différentes tribus.Aurion Legacy of the Kori-Odan est un jeu signé Kiroo est est disponible sur Steam , Xbox One, Xbox Series et PlayStation 4.