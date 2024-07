- Hairdresser Simulator : sortie sur console le 25 Juillet

Publié le Lundi 1 juillet 2024 à 11:15:00 par Rose Perthuisot

Une sortie haute en coiffure

Frozen Way se fait le plaisir d’annoncer le portage de Hairdresser Simulation sur console. Vous pourrez donc enfin vous occuper de votre salon de coiffure… dans votre salon. Grâce à ses possibilités de stylisation uniques, réalisez les volontés de vos clients les plus fous, ainsi que les vôtres sur ceux qui vous font confiance (ce sont sûrement eux les plus fous d’ailleurs).Sachez que la réputation de votre établissement est importante, donc ne commencez pas à faire des iroquoises sur n’importe qui, car même dans les jeux, le consentement c’est important !Vous aurez la possibilité de faire valoir vos qualités de management en engageant des employés et en gérant votre salon, que ce soit au niveau de l'esthétique ou de la gestion des horaires de travail par exemple.Chaque client à ses histoires uniques à raconter, donc préparez vos oreilles et vos ciseaux, et au travail !Disponible sur Xbox Series et PS5 pour 19,99 €.