- Bloodhound : Disponible sur PlayStation depuis le 28 Juin 2024

Publié le Lundi 1 juillet 2024 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Du sang et des monstres

Débarquez en enfer et détruisez le culte d'Astaroth, ses adeptes et les monstres qui se dressent sur votre chemin dans Bloodhound. Empoignez les armes que vous trouvez sur le chemin et renvoyez-les vers les tréfonds à grand coup de balles entre les deux yeux.Bloodhound est un FPS solo d'action et d'aventure dans un style pixel rétro. Pour avancer dans le jeu, vous devrez parcourir les niveaux et récupérer des armes pour détruire tous les ennemis sur votre chemin. Préparez vous à une ambiance morbide et sanglante notamment pour vous car le jeu est reconnu pour sa difficulté.Bloodhound est un jeu signé Krunger & Flint Productions et est disponible au prix de 12,79 € sur Steam , PlayStation 4, PlayStation 5 et sera disponible sur Xbox One et Xbox Series en octobre 2024.