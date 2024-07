- Torchlight - Infinite : la nouvelle saison Clockwork Ballet disponible le 4 Juillet 2024

Publié le Lundi 1 juillet 2024 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Un nouveau décors

Retournez dans l'univers de Torchlight: Infinite avec la nouvelle saison Clockwork Ballet. Découvrez une nouvelle histoire, de nouveaux antagonistes et retrouvez Divineshot Carino pour accomplir votre vengeance dans ce tout nouveau chapitre.Torchlight: Infinite est un RPG solo ou multijoueur d'aventure, de combats et d'exploration. Pour avancer dans la nouvelle saison Clockwork Ballet, il vous faudra combattre des hordes d'ennemis et vaincre les différents boss. Heureusement pour, de nouvelles armes légendaires sont misent à votre disposition.Torchlight: Infinite Clockwork Ballet est signé XD et sera disponible le 4 Juillet sur Steam et Mobiles.